Пояснить свою позицию противника обязательной вакцинации населения от коронавируса решил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Политик отметил, что для любого препарата характерны противопоказания. Не исключение — и вакцина против коронавируса. И если колоть её в обязательном порядке, у многих людей могут возникнуть проявления других болезней.
"Я считаю, что не надо [обязательно всех вакцинировать от коронавируса] по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания…
Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом", — уточнил свою точку зрения Зюганов в ходе выступления на канале "Россия 24".
Лидер КПРФ добавил, что также сыграет роль и объём производства: необходимый минимум — около 60 млн доз вакцины, произвести который не так просто.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.