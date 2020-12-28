Зюганов разъяснил, почему не поддерживает обязательную вакцинацию

Пояснить свою позицию противника обязательной вакцинации населения от коронавируса решил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик отметил, что для любого препарата характерны противопоказания. Не исключение — и вакцина против коронавируса. И если колоть её в обязательном порядке, у многих людей могут возникнуть проявления других болезней.

"Я считаю, что не надо [обязательно всех вакцинировать от коронавируса] по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания… Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом", — уточнил свою точку зрения Зюганов в ходе выступления на канале "Россия 24".

Лидер КПРФ добавил, что также сыграет роль и объём производства: необходимый минимум — около 60 млн доз вакцины, произвести который не так просто.