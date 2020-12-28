Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Тарасов гордится человеческими качествами Путина
С 2021 году в России изменится пенсионный возраст
Украинский футболист получил минимальное наказание за массовое ДТП
Во всех российских регионах 31 декабря будет выходным
Пять кораблей ведут поиски пропавшего экипажа судна "Онега"
Турецкая артиллерия в Сирии ударила по позициям правительственных войск
Употребление картофеля может привести к гипертонии
Майгуров объяснил выбор биатлонистов в сборную России
В Раде оказались недовольны переизбранием Кличко мэром Киева

Зюганов разъяснил, почему не поддерживает обязательную вакцинацию

Политика

Пояснить свою позицию противника обязательной вакцинации населения от коронавируса решил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов разъяснил, почему не поддерживает обязательную вакцинацию

Политик отметил, что для любого препарата характерны противопоказания. Не исключение — и вакцина против коронавируса. И если колоть её в обязательном порядке, у многих людей могут возникнуть проявления других болезней.

"Я считаю, что не надо [обязательно всех вакцинировать от коронавируса] по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания…

Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом", — уточнил свою точку зрения Зюганов в ходе выступления на канале "Россия 24".

Лидер КПРФ добавил, что также сыграет роль и объём производства: необходимый минимум — около 60 млн доз вакцины, произвести который не так просто.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
В Раде оказались недовольны переизбранием Кличко мэром Киева
Кремль "торпедировал демократизацию": новая жалоба от главы МИД Украины
Пенсии в России могут перевести в цифровые рубли
Эксперт о том, какое желание россияне загадали бы властям на Новый год
Адвокат связал приговор Широкову с хвалебными высказываниями про Путина
Набиуллиной позвонили мошенники
"Умная" новогодняя ёлка может стать предметом хакерских атак
Что происходит с качеством "удалённого высшего"? Рассказывает эксперт
В Кремле посчитали кризис полезным для экономики
Болгарию обвинили в тайном военном сотрудничестве с Россией
Популярное
Бывший СССР
Названа ошибка Зеленского, после которой Путин не хочет с ним говорить

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.

Названа ошибка Зеленского, после которой Путин не хочет с ним говорить
Татьяна Арнтгольц скоро станет мамой
Российский шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц скоро станет мамой
Российский шоу-бизнес
Алексей Панин заставляет дочку побираться на набережной в Испании
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Валентина Легкоступова
Любовь Степушова Болгарию обвинили в тайном военном сотрудничестве с Россией Любовь Степушова Игорь Буккер Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды Игорь Буккер Кристина Важенина В деле историка Соколова ещё не поставлена точка Кристина Важенина
Комментарии
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в инфляцию
Провожая 2020-й: главные события в жизни России
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Цымбалюк-Романовская подаст в суд на Татьяну Власову
Главный итог 2020 года: выяснилось, какой дорогой мы идём в ад
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Русская модель напугала преступника в США отечественным матом
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Мельница мифов: машинка Зингера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников