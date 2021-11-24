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Политолог назвал "корявыми" планы властей наказать антипрививочников

Политика

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал в беседе с Pravda.Ru передачу Росздравнадзором сведений о 37 активно агитирующих в соцсетях антипрививочниках в прокуратуру.

Политолог назвал "корявыми" планы властей наказать антипрививочников

"В определённом смысле возбуждение уголовных дел против антиваксеров делается за пределами закона. Это как в своё время Аль Капоне не могли посадить за убийства и посадили его неуплату налогов. Здесь то же самое: будут теперь по этим антиваксерам придираться к другим вещам, скажут, что переходил улицу в неположенном месте, придут к ним, к бизнесменам, выяснится, что они где-то что-то нарушили, за другие нарушения закона будут их, что называется, гасить", — заявил специалист.

По его словам, власти не признают вакцинацию обязательной только формально, фактически же антипрививочников будут наказывать.

"Так из-за информационных ресурсов антиваксеров власть столкнулась с тем, что накануне принятия закона об обязательности QR-кодов на транспорте, в других общественных местах почти каждый депутат получил в среднем 500 сообщений в соцсетях, по телефону и так далее с требованием никаким образом не принимать этот закон. Депутаты испугались, правительство испугалось, администрация президента испугалась. Пошли по пути фактически подавления информационных ресурсов антиваксеров. Делают немножко коряво", — заключил Марков.

Ранее региональные подразделения Росздравнадзора направили в следственные органы и прокуратуру данные о 37 противниках вакцинации, которые распространяли свои взгляды в соцсетях. Активистов могут обвинить по статье 207 УК РФ и приговорить к штрафу до миллиона рублей или до трёх лет лишения свободы.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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