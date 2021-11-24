Региональные подразделения Росздравнадзора передали в следственные органы и прокуратуру сведения о 37 антипрививочниках, ведущих активную агитацию в соцсетях.
Об этом сегодня пишут "Известия".
Напомним, с начала ноября властям субъектов РФ поручено выявлять участников антипрививочных кампаний и информировать о них органы правопорядка, поскольку их действия подпадают под ст. 207.1 и 207.2 УК РФ.
По данным, собранным изданием,
Двое нарушителей выявлены Росздравнадзором по Смоленской области, по одному — в Санкт-Якутии, Петербурге, Ленинградской и Томской областях.
В остальных субъектах России пока "тихо". То ли там правда все жители законопослушны, то ли "ответственные лица" ещё "не раскачались".
Как пояснил "Известиям" юрист Михаил Прядко, действия агитаторов за то, чтоб не делать прививки от коронавируса подпадает под две статьи УК РФ:
Ст. 207.1 УК — за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан:
Ст. 207.2 УК — публичное распространении ложной информации, в результате которого был нанесён вред здоровью человека:
К слову, один из общественных активистов, выступавший против введения Qr-кодов уже осуждён в Иркутске. Суд приговорил Михаила Ожиганова к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
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