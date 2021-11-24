"Большая охота" Росздравнадзора: 37 антиваксеров пойдут под суд в России

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в следственные органы и прокуратуру сведения о 37 антипрививочниках, ведущих активную агитацию в соцсетях.

Об этом сегодня пишут "Известия".

Напомним, с начала ноября властям субъектов РФ поручено выявлять участников антипрививочных кампаний и информировать о них органы правопорядка, поскольку их действия подпадают под ст. 207.1 и 207.2 УК РФ.

По данным, собранным изданием,

больше всего — 18 человек — антиваксеров выявили в Карелии,

на втором месте Ростовская область — 8 нарушителей,

замыкает тройку "лидеров" Волгоградская область — там "попались" пятеро противников вакцинации.

Двое нарушителей выявлены Росздравнадзором по Смоленской области, по одному — в Санкт-Якутии, Петербурге, Ленинградской и Томской областях.

В остальных субъектах России пока "тихо". То ли там правда все жители законопослушны, то ли "ответственные лица" ещё "не раскачались".

Что "светит" пойманным антиваксерам

Как пояснил "Известиям" юрист Михаил Прядко, действия агитаторов за то, чтоб не делать прививки от коронавируса подпадает под две статьи УК РФ:

Ст. 207.1 УК — за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан:

штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей,

до 360 часов обязательных работ,

до года ограничения свободы или исправительных работ.

Ст. 207.2 УК — публичное распространении ложной информации, в результате которого был нанесён вред здоровью человека:

штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей,

лишение свободы до трех лет.

К слову, один из общественных активистов, выступавший против введения Qr-кодов уже осуждён в Иркутске. Суд приговорил Михаила Ожиганова к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.