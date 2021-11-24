Известные российские врачи в открытом письме обратились к знаменитостям из числа противников вакцинации от COVID-19. Медики позвали их в "красную зону", чтобы изменить мнение о прививках.
На экскурсию по больницам приглашены следующие знаменитые антиваксеры:
Врачи подчеркнули, что россияне прислушиваются к мнению известных личностей и отказываются от вакцинации после ознакомления с их негативными взглядами на прививочную кампанию, передаёт РИА Новости.
"Мы найдём время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям, патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будут умирать", — сказано в письме.
Обращение подписали 11 специалистов, в том числе Денис Проценко (глава больницы в Коммунарке), Марьяна Лысенко (руководитель больницы № 52), Валерий Вечорко (главный врач горбольницы № 15 им. Филатова).
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Шведский телеканал SVT рассказал об обиде, нанесённой российским МИДом народу страны.