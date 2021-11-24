Врачи предложили знаменитостям-антиваксерам посетить "красную зону"

Известные российские врачи в открытом письме обратились к знаменитостям из числа противников вакцинации от COVID-19. Медики позвали их в "красную зону", чтобы изменить мнение о прививках.

На экскурсию по больницам приглашены следующие знаменитые антиваксеры:

Геннадий Зюганов (лидер ЦК КПРФ);

(лидер ЦК КПРФ); Сергей Миронов (председатель партии "Справедливая Россия — За правду");

(председатель партии "Справедливая Россия — За правду"); Пётр Толстой (вице-спикер Госдумы);

(вице-спикер Госдумы); Артисты Мария Шукшина, Егор Бероев, Оскар Кучера, Катя Лель и Юрий Лоза.

Врачи подчеркнули, что россияне прислушиваются к мнению известных личностей и отказываются от вакцинации после ознакомления с их негативными взглядами на прививочную кампанию, передаёт РИА Новости.

"Мы найдём время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям, патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будут умирать", — сказано в письме.

Обращение подписали 11 специалистов, в том числе Денис Проценко (глава больницы в Коммунарке), Марьяна Лысенко (руководитель больницы № 52), Валерий Вечорко (главный врач горбольницы № 15 им. Филатова).

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