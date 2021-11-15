Мурашко об антиваксерах: "дремучих" людей не нужно допускать в социальную среду

Борьба с антиваксерами — неэффективный метод, нужно искать другие способы взаимодействия с ними. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, отвечая на вопрос ТАСС о том, как вести себя с теми, кто "упорствует в собственной дремучести".

По словам министра, по всему миру есть общее правило поведения во время пандемии: в социальную среду необходимо допускать лишь тех людей, которые могут обеспечить безопасность себе и окружающим.

"Имеешь вакцинальный сертификат — пожалуйста. Во Франции тебе разрешат с ним поехать в метро, купить билет на самолёт, пойти в театр или кафе. Если нет такого документа, будь любезен сидеть дома. Это и называется коллективной безопасностью", — пояснил руководитель Минздрава РФ.

Мурашко также напомнил, что в стране ежедневно умирают более тысячи граждан, не прошедших вакцинацию против коронавируса. По его мнению, это не случайность, а закономерный итог.

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