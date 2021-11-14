У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач

Глава Австралийской медицинской ассоциации выступил с мрачным предупреждением для тех, кто отказывается от вакцинации против Covid.

“Жизнь будет несчастной без вакцинации. Вы не сможете спрятаться. Вам не только грозят штрафы и обвинения в мошенничестве, но и изоляция от остального общества.”, - сказал доктор Крис Перри, выступая в эфире одного из телеканалов Австралии.

Назвав тех, кто решил отказаться от вакцинации, “сумасшедшими”, он сказал:

“Если вы попытаетесь обойти систему, возникнет целая куча проблем. Даже те, у кого есть освобождение от обязательной вакцинации, столкнутся с трудностями, поскольку они не смогут заставить врача подписать справку, ведь врачам тоже грозят штрафы за решение исключить человека из списков на вакцинацию».

Австралия, в которой зарегистрировано около 188 тысяч случаев заболевания ковидом, во время пандемии вводила самые строгие локдауны. Сейчас нарушение правил чревато штрафом в 1378 австралийских долларов.

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