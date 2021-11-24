Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения

Актёра Оскара Кучеру записали в антиваксеры и пригласили его на экскурсию по "красным зонам" больниц. Артист объяснил, что выступает только против принудительной вакцинации.

Кучера ознакомился с письмом врачей за подписью главврача Коммунарки Дениса Проценко и других медиков. Послание актёр назвал странным.

Оскар отметил, что не отрицает болезнь. Артист обратил внимание, что от онкологии и туберкулёза тоже много умирает больных, однако никто не заставляет прививаться от этих смертельно опасных недугов.

Он также отметил, что когда его мама вакцинировалась, он с уважением отнёсся к её решению.

"Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если вдруг я сдохну от вашей прививки", — сказал Кучера в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее врачи одиннадцати медицинских учреждений написали открытое письмо, адресованное известным противникам вакцинации от коронавируса. В списки антиваксеров попали Геннадий Зюганов, Мария Шукшина, Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая, Егор Бероев, Оскар Кучера и другие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.