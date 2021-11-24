Лидер "Алисы" Кинчев ответил медикам на приглашение в "красную зону"

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев ответил медикам на приглашение посетить "красную зону" больниц. На своей странице в Instagram он напомнил, что уже был там, поскольку сам лечился от новой коронавирусной инфекции.

"Я больше месяца провел в реанимации "красной зоны" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам", — написал музыкант.

При этом Кинчев добавил, что не собирается менять мнение насчет "разделения людей на "чистых" и "не чистых"" и "принудительных медицинских процедур".

"Присвоение товарного знака людям считаю преступлением. А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести", — подытожил лидер "Алисы".

Ранее известные российские врачи в открытом письме обратились к знаменитостям из числа противников вакцинации от COVID-19. Медики позвали их в "красную зону", чтобы изменить мнение о прививках.

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