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Росздравнадзор начал собирать информацию об антиваксерах для передачи в Следком

Здоровье

Специалисты Росздравнадзора начали собирать данные об антиваксерах, призывающих в соцсетях и СМИ отказаться от участия в прививочной кампании против коронавируса.

Росздравнадзор начал собирать информацию об антиваксерах для передачи в Следком

Полученные сведения сотрудники ведомства направляют в прокуратуру и Следственный комитет. Точное количество поданных заявлений пообещали озвучить после тщательного анализа всей информации, передаёт РИА Новости.

Ранее Росздравнадзор получил поручение от Федеральной службы в сфере здравоохранения. Теперь работникам ведомства в случае выявления пользователей, которые пытаются убедить других людей в негативном влиянии вакцинации от COVID-19 на организм, нужно собрать сведения о них и передать в правоохранительные органы.

"Информация собирается с помощью мониторинга региональных СМИ и социальных сетей", — прокомментировали в организации.

К наказанию будут привлекать в том числе и медиков, отговаривающих пациентов от прививок во время пандемии коронавируса.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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