Ургант вмешался в спор антиваксеров и медиков: "Ушли от засады"

Иван Ургант в своём шоу объяснил, почему противники вакцинации от COVID-19 отказались посетить "красные зоны" ковидных больниц.

Шоумен не обошёл стороной резонансную дискуссию антипрививочников и врачей, которые позвали звёздных антиваксеров посетить красные зоны, морги и реанимации.

Ургант уверен, что антиваксеры готовят врачам ответ, в котором объясняют, что они одобряют прививки, но борются с принудительной вакцинацией.

"Назревает первая медицинская антиваксерная война. Сейчас идут тактические сражения", — сказал телеведущий.

Звезда ТВ отметил, что антиваксеры находятся в невыгодной позиции, так как на поле сражения их могут не пустить без QR-кода.

"Антиваксеры разгадали хитрый план, ушли от засады", — шутит шоумен.

В этом споре Ургант явно склонялся в сторону сторонников вакцинации.

"Сложная ситуация: на стороне медиков здравый смысл, на стороне антипрививочников — Оскар Кучера", — сказал ведущий "Вечернего Урганта".

Напомним, открытое письмо известным антиваксерам написали главврачи и заведующие отделениями российских крупных госпиталей. В числе приглашённых были Мария Шукшина, Юрий Лоза, Оскар Кучера, Геннадий Зюганов, Егор Бероев, Наталья Ветлицкая и другие.

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