В Коми собрали предложения от жителей по QR-кодам и отправят их в Госдуму

Госсовет Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах. Депутаты представят свой отзыв, в который будет включено мнение жителей региона и анонсируют его Москве.

Речь идёт о поправках в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", касательно электронных пропусков. Как отметил спикер Госсовета Сергей Усачёв, столичные депутаты получат рекомендации ко второму чтению, которых довольно много.

"Есть инициатива о предоставлении QR-кодов для тех, кто имеет достаточный уровень антител, продлении действия ПЦР-тестов, обеспечении необходимыми документами людей, проживающих в отдалённых сёлах и деревнях, где нет интернета", — пояснил Усачёв в беседе с РИА Новости.

Как отметил спикер, система QR-кодов — альтернативна полному карантину. При этом данное ограничение довольно мягкое, например, в ХМАО непривитых обязали соблюдать локдаун.

Ранее Pravda.Ru писала о "столкновениях" кондукторов и пассажиров без QR-кодов в Казани. Эксперимент с электронным документом провалился в первый же день. Людей высаживали из автобусов и не пускали в метро, те же в свою очередь скандалили и даже лезли в драку.

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