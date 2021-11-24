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Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в транспорте 16 декабря

Общество

Госдума может в первом чтении рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах и в транспорте на пленарном заседании 16 декабря.

Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в транспорте 16 декабря

Как сообщает ТАСС, законопроект был внесён в Госдуму 23 ноября. 

Отмечается, что законопроект планируется рассмотреть после того, как окончится срок рассылки в регионы, откуда должен поступить отзыв.

Ранее в Госдуме рассказали, почему проект закона о QR-кодах на транспорте пока не включили в список на рассмотрение в декабре. Оказалось, что депутаты ждут, чтобы законодательные органы регионов, Общественная палата и общественные объединения обозначили свою позицию по данному вопросу.

До этого депутат Государственной думы Леонид Калашников высказался против введения QR-кодов для допуска в общественные места и транспорт. Он заявил, что это попытка "обилетить" граждан.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Наталия Красовская
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