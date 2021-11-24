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В Госдуме рассказали, когда рассмотрят проект QR-кодов на транспорте

Общество

В Госдуме рассказали, почему проект закона о QR-кодах на транспорте пока не включили в список на рассмотрение в декабре. Оказалось, что депутаты ждут, чтобы законодательные органы регионов, Общественная палата и общественные объединения обозначили свою позицию по данному вопросу.

В Госдуме рассказали, когда рассмотрят проект QR-кодов на транспорте

Об этом рассказала депутат Госдумы Татьяна Соломатина в беседе с NEWS.ru. По её мнение, обязательные QR-коды на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования помогут оградить ответственных людей, прошедших вакцинацию, от тех, кто этого ещё не сделал.

"Оградить сегодня людей, сделавших прививку, которые боятся за своё здоровье и сохраняют здоровье окружающих, можно только таким способом от тех, кто не думает об окружающих", — заявила Соломатина.

Она подчеркнула, что коронавирус может коснуться каждого, а вакцинация является самым эффективным способом предотвращения распространения инфекции.

Ранее депутат Государственной думы Леонид Калашников высказался против введения QR-кодов для допуска в общественные места и транспорт. Он заявил, что это попытка "обилетить" граждан.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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