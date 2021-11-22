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Тысячи россиян требуют жестоко наказать убийц кота Кузи: пять лет минимум

Общество

Для мучителей и убийц кота Кузи россияне требуют максимально возможное наказание по закону. Тысячи жителей страны подписали петиции и считают, что живодёров из Северодвинска нужно посадить минимум на пять лет. 

Тысячи россиян требуют жестоко наказать убийц кота Кузи: пять лет минимум

Документы с озвученными требование люди подписывают по всей стране. К "движению" подключились зооклиники и котокафе в 20 регионах России. Всего петиции две, одну инициаторы хотят направить в суд, другую в МВД. 

Наказать виновных потребовали уже свыше 300 человек, пишет РЕН ТВ. 

Жители Северодвинска, муж и жена Анна-Виктория Громович и Артём Лаврентьев, выкрали кота у матери супруга и замучили до смерти. Живодёры на протяжении двух месяцев издевались над 14-летним животным и выкладывали видео в социальные сети. Как позже сообщила хозяйка питомца, невестка и раньше угрожала убить не только Кузю, но и расправиться с ней самой. 

Чтобы привлечь внимание к этому резонансному делу, волонтёры из Санкт-Петербурга даже установили Кузе памятник.

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Тысячи жителей России требуют наказать убийц кота Кузи
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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