Тысячи россиян требуют жестоко наказать убийц кота Кузи: пять лет минимум

Для мучителей и убийц кота Кузи россияне требуют максимально возможное наказание по закону. Тысячи жителей страны подписали петиции и считают, что живодёров из Северодвинска нужно посадить минимум на пять лет.

Документы с озвученными требование люди подписывают по всей стране. К "движению" подключились зооклиники и котокафе в 20 регионах России. Всего петиции две, одну инициаторы хотят направить в суд, другую в МВД.

Наказать виновных потребовали уже свыше 300 человек, пишет РЕН ТВ.

Жители Северодвинска, муж и жена Анна-Виктория Громович и Артём Лаврентьев, выкрали кота у матери супруга и замучили до смерти. Живодёры на протяжении двух месяцев издевались над 14-летним животным и выкладывали видео в социальные сети. Как позже сообщила хозяйка питомца, невестка и раньше угрожала убить не только Кузю, но и расправиться с ней самой.

Чтобы привлечь внимание к этому резонансному делу, волонтёры из Санкт-Петербурга даже установили Кузе памятник.

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