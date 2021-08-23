В Краснодарском крае живодер расстрелял собаку

В Новороссийске правоохранители возбудили на мужчину уголовное дело за издевательство над бездомной собакой.

По данным следствия, сначала подозреваемый несколько раз выстрелил в собаку из огнестрельного оружия, а потом перерезал ей горло.

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий. Самое строгое наказание, предусмотренное данной санкцией, — лишение свободы на срок до 3 лет.

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