Госдума поддержала законопроект об отмене обязательного техосмотра

Законопроект об отмене обязательного техосмотра был принят Госдумой в первом чтении.

Ведомство на своём официальном сайте разместило информацию об итогах пленарного заседания, где рассматривался законопроект об отмене обязательного техосмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Владельцы автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр только при постановке на учет — например, при смене собственника. И только в случае, если машина старше четырех лет, включая год изготовления. Для всех остальных случаях техосмотр как обязательная процедура отменяется.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заметил, что общественный транспорт (автобусы, такси) будут проходить техосмотр по прежним правилам для безопасности пассажиров.

Pravda.Ru писала, что Правительство РФ положительно оценило законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.