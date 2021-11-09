EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог назвал последствия захвата Киевом посёлка в "серой зоне" ЛДНР
Минобороны РФ: цель учений США в Чёрном море - военное освоение Украины
Володин отчитал депутатов за то, что не все ставят прививки от COVID-19
Попова: рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 61 регионе РФ
В Госдуме ответили на слова Кулебы о торможении Россией "нормандского процесса"
Симоньян рассказала о перспективном способе борьбы с антиваксерами
Янковский заявил о нелюбви бывшего худрука МХТ им. Чехова к приглашённым актёрам
ЕС приостановил упрощённый визовый режим для белорусских чиновников
Галкин снял милый клип в древне Грязь: "Смотри что случилось, пока ты спала"

Госдума поддержала законопроект об отмене обязательного техосмотра

Общество

Законопроект об отмене обязательного техосмотра был принят Госдумой в первом чтении.

Госдума поддержала законопроект об отмене обязательного техосмотра

Ведомство на своём официальном сайте разместило информацию об итогах пленарного заседания, где рассматривался законопроект об отмене обязательного техосмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Владельцы автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр только при постановке на учет — например, при смене собственника. И только в случае, если машина старше четырех лет, включая год изготовления. Для всех остальных случаях техосмотр как обязательная процедура отменяется.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заметил, что общественный транспорт (автобусы, такси) будут проходить техосмотр по прежним правилам для безопасности пассажиров.

Pravda.Ru писала, что Правительство РФ положительно оценило законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Наказание за езду без техосмотра
Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Госдума поддержала законопроект об отмене обязательного техосмотра
Политолог назвал последствия захвата Киевом посёлка в "серой зоне" ЛДНР
Минобороны РФ: цель учений США в Чёрном море - военное освоение Украины
Володин отчитал депутатов за то, что не все ставят прививки от COVID-19
Попова: рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 61 регионе РФ
В Госдуме ответили на слова Кулебы о торможении Россией "нормандского процесса"
Симоньян рассказала о перспективном способе борьбы с антиваксерами
Янковский заявил о нелюбви бывшего худрука МХТ им. Чехова к приглашённым актёрам
Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в РФ
Милонов оценил идею запретить кино с "сексуальными девиациями"
Популярное
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины

Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков ответил, часто ли госпитализируют привитых от коронавируса людей, а также назвал побочный эффект вакцины, который может быть смертельным.

В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Любовь Степушова Лавров существенно занизил серьёзность проблемы русофобии в Казахстане Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией
Мир. Новости мира
НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников