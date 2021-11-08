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Кабмин РФ одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра

Политика

Правительство РФ положительно оценило законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев, который внесли в Госдуму парламентарии от "Единой России", однако предложило внести в текст правки.

Кабмин РФ одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра

Законопроект освобождает от прохождения обязательного техосмотра легковушки и мототранспортные средства, которые принадлежат частным лицам и используются в личных целях. Под действие нормативно-правового акта не попадают такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров. Техосмотр нужно будет проходить в случае постановки на учёт, смены владельца и изменения конструкции транспортного средства.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, эксперты должны изучить конструкцию транспортного средства, чтобы дать разрешение на её изменение владельцем, отмечается в отзыве правительства. Кабмин предложил внести эти правки в текст законопроекта, чтобы он отвечал требованиям Договора о Евразийском экономическом союзе.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил:

"Правительство поддержит эту инициативу. Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью".

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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