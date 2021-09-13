Кабмин пообещал поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра в РФ

Российское правительство готово поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра машин в стране. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По информации пресс-службы российского правительства, в ходе совещания зампред кабмина Марат Хуснуллин доложил о разработке законопроекта, который сделает прохождение техосмотра добровольным для собственников некоммерческого транспорта. При этом техосмотр останется обязательным в случае перерегистрации машин старше четырёх лет при смене владельца.

Вице-премьер сообщил, что в настоящее время законопроект об изменении процедуры техосмотра разрабатывается. Его планируется внести в Госдуму на этой неделе.

По словам Марата Хуснуллина, в случае принятия проекта количество техосмотров, которые проходят автолюбители, сократится с 30 млн до 6-8 млн в год.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, комментируя доклад вице-премьера, заявил, что кабмин поддержит законопроект.

"Правительство поддержит эту инициативу. Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью", — сказал премьер-министр.

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