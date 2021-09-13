В Госдуме объяснили, почему хотят отменить техосмотр

В Госдуме считают, что в обязательном техосмотре автомобиля нет надобности. Согласно статистике ДТП, техническая неисправность становится причиной аварий лишь в 1% случаев. То же касается и мотоциклов.

Обязательным технический осмотр по-прежнему останется для грузовиков и прицепов, а также пассажирского транспорта, пишет РБК.

Проходить техосмотр нужно будет и владельцам авто в "возрасте". Нужно ли будет гнать на ТО машину при покупке автомобиля и смене владельца, пока не решили.

Законопроект об отмене ТО внесут уже завтра на рассмотрение в Госдуму.

Ранее Pravda.Ru писала, что в следующем году водителей ждёт целый ряд штрафов. Например, за езду на резине, которая не соответствует сезону, за мойку машины в непредназначенном для этого месте. Ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде.

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