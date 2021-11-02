Федеральная служба исполнения наказаний разрешила представителям Совета по правам человека провести массовую проверку российских колоний и СИЗО. Правозащитники оценят условия содержания заключённых, после обнародованных видео пыток и жалоб арестантов.
СПЧ предстоит посетить больше 20 учреждений за короткий срок.
"ФСИН России только что согласовала проверку почти в двадцати СИЗО и колониях Саратовской, Кировской области, Мордовии, Марий Эл (в период до 7 декабря 2021). Это, по-моему, впервые в истории СПЧ, чтобы пустили нас сразу в столько исправительных учреждений", — написала глава СПЧ Ева Меркачёва в своём аккаунте в Facebook.
Как уточнила глава Совета по правам человека, в намеченном маршруте был и "Владимирский централ", но общественников не пускают в область из-за коронавирусных ограничений. Как отметила Меркачёва, к вопросу этой колонии вернуться после ослабления ограничительных мер.
Ранее Pravda. Ru публиковала материалы о жалобах заключённых на пытки в колониях. Только в Саратовской области к правозащитникам обратились больше 400 осуждённых с заявлением на персонал колонии №13. В Сети появились ролики издевательств над заключёнными, снятые, по предварительным данным, в тюремной больнице в Саратовской области.
По фактам пыток осуждённых в Саратовской области было возбуждено семь уголовных дел.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.