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СПЧ массово проверит колонии и СИЗО после издевательств

Общество

Федеральная служба исполнения наказаний разрешила представителям Совета по правам человека провести массовую проверку российских колоний и СИЗО. Правозащитники оценят условия содержания заключённых, после обнародованных видео пыток и жалоб арестантов.

СПЧ массово проверит колонии и СИЗО после издевательств

СПЧ предстоит посетить больше 20 учреждений за короткий срок.

"ФСИН России только что согласовала проверку почти в двадцати СИЗО и колониях Саратовской, Кировской области, Мордовии, Марий Эл (в период до 7 декабря 2021). Это, по-моему, впервые в истории СПЧ, чтобы пустили нас сразу в столько исправительных учреждений", — написала глава СПЧ Ева Меркачёва в своём аккаунте в Facebook.

Как уточнила глава Совета по правам человека, в намеченном маршруте был и "Владимирский централ", но общественников не пускают в область из-за коронавирусных ограничений. Как отметила Меркачёва, к вопросу этой колонии вернуться после ослабления ограничительных мер.

Ранее Pravda. Ru публиковала материалы о жалобах заключённых на пытки в колониях. Только в Саратовской области к правозащитникам обратились больше 400 осуждённых с заявлением на персонал колонии №13. В Сети появились ролики издевательств над заключёнными, снятые, по предварительным данным, в тюремной больнице в Саратовской области.

По фактам пыток осуждённых в Саратовской области было возбуждено семь уголовных дел.

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От сумы да от тюрьмы... Зачем проверять СИЗО?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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