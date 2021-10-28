Белоруса Савельева, опубликовавшего видео с пытками в колонии, заочно арестовали

Гражданин Белоруссии Сергей Савельев, распространивший в Сети видеозаписи с пытками в саратовской тюрьме, заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по Саратовской области, Савельева подозревают в незаконном доступе к электронной информации.

"По имеющимся данным, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", — прокомментировали в полиции.

30 сентября на Савельева завели уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). По версии следствия, с 2018 по 2020 годы он получал охраняемые сведения, которые впоследствии передал третьему лицу для обнародования в СМИ. Ранее гражданину Белоруссии избрали меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.

Савельев передал правозащитникам гигабайты материалов, на которых продемонстрированы пытки в саратовской тюремной больнице. За насильственные действия Следком возбудил ряд уголовных дел.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.