Свыше 400 заключённых заявили о насилии в саратовской колонии

Более 400 заключённых заявили о насилии в отношении них в саратовской колонии №13, сообщила представляющая их интересы адвокат Снежана Мунтян.

"Ещё более 400 заключенных написали заявления, это заключенные ИК-13", — цитирует слова юриста ТАСС.

По словам Мунтян, в заявлениях говорится о пытках в тюремной туберкулёзной больнице, а также избиениях и вымогательстве денег в колонии.

Адвокат сообщила также об обращении к ней заключённых в связи с оказанием на них давления после заявлений о пытках в тюремной больнице.

"В настоящий момент ко мне обратились более 20 заключённых. Они хотят написать заявления на пытки в ОТБ-1. Однако на них оказывается давление со стороны администраций колоний, чтобы они этого не делали", — заявила юрист.

Ранее в интернете выложили ролики издевательств над заключёнными, снятые, по предварительным данным, в тюремной больнице в Саратовской области.

По фактам пыток осуждённых в Саратовской области было возбуждёно семь уголовных дел. Уволены несколько сотрудников ФСИН.

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