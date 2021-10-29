Заводский районный суд в Кемерове огласил приговоры четверым фигурантам дела о смертоносном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", компании-собственника торгового центра, Юлия Богданова получила 14 лет лишения свободы.
Практически все фигуранты обвинялись в некачественном оказании услуг. Так, по решению суда:
Богданова и Судденок получили свой срок по статье "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц" и "Нарушении требований пожарной безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц", пишет РИА Новости.
Бурсин и Ганин обвинялись в "халатности".
Ещё нескольким фигурантам пока приговор не огласили.
Масштабный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" весной 2018 года унёс жизни 60 человек. В списке погибших оказались 37 детей. Пострадали 147 посетителей.
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