Кемеровский суд озвучил приговоры по делу "Зимней вишни"

Заводский районный суд в Кемерове огласил приговоры четверым фигурантам дела о смертоносном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", компании-собственника торгового центра, Юлия Богданова получила 14 лет лишения свободы.

Практически все фигуранты обвинялись в некачественном оказании услуг. Так, по решению суда:

Надежда Судденок (генеральный директор ТЦ "Зимняя вишня") — 13,5 лет лишения свободы,

(генеральный директор ТЦ "Зимняя вишня") — 13,5 лет лишения свободы, Андрей Бурсин (руководитель тушения пожара в ТЦ) — шесть лет лишения свободы,

(руководитель тушения пожара в ТЦ) — шесть лет лишения свободы, Сергей Генин (начальник караула второй пожарно-спасательной части) — пять лет заключения,

(начальник караула второй пожарно-спасательной части) — пять лет заключения, Юлия Богданова (гендиректор компании-собственника торгового центра) — 14 лет.

Богданова и Судденок получили свой срок по статье "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц" и "Нарушении требований пожарной безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц", пишет РИА Новости.

Бурсин и Ганин обвинялись в "халатности".

Ещё нескольким фигурантам пока приговор не огласили.

Масштабный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" весной 2018 года унёс жизни 60 человек. В списке погибших оказались 37 детей. Пострадали 147 посетителей.

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