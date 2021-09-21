Приговор по первому делу "Зимней вишни" огласят в последний день сентября

Огласят приговор по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Заводском районном суде Кемерова. Вердикт услышат восемь обвиняемых.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Кемерово

30 сентября в 14:00 (10:00 МСК) — оглашение приговора, — подтвердили в суде, передаёт ТАСС.

По словам представителей Заводского районного суда, для оглашения приговора, специально выделят большую аудиторию. На вердикт планируют прийти десятки человек.

Фигурантами по первому делу о пожаре стали сотрудники ТРЦ и надзорных органов:

руководство ТРЦ,

охрана,

пожарные,

компания по установке противопожарной системы.

Самое суровое наказание прокуроры потребовали для гендиректора "Зимней вишни" Юлии Богдановой — 14,5 лет лишения свободы. Адвокаты подсудимой, в свою очередь, не согласились с требованиями обвинения и настаивали на оправдательном приговоре.

Масштабный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" весной 2018 года унёс жизни 60 человек. В списке погибших оказались 37 детей. Пострадали 147 посетителей. Уголовные дела возбудили против 15 обвиняемых. В том числе и бывших руководителей:

ГУ МЧС по Кузбассу,

Госстройнадзора Кузбасса,

директора ТЦ "Зимняя вишня".

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