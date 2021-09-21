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Приговор по первому делу "Зимней вишни" огласят в последний день сентября

Общество

Огласят приговор по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Заводском районном суде Кемерова. Вердикт услышат восемь обвиняемых.

Пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Кемерово

30 сентября в 14:00 (10:00 МСК) — оглашение приговора, — подтвердили в суде, передаёт ТАСС.

По словам представителей Заводского районного суда, для оглашения приговора, специально выделят большую аудиторию. На вердикт планируют прийти десятки человек.

Фигурантами по первому делу о пожаре стали сотрудники ТРЦ и надзорных органов:

  • руководство ТРЦ,
  • охрана,
  • пожарные,
  • компания по установке противопожарной системы.

Самое суровое наказание прокуроры потребовали для гендиректора "Зимней вишни" Юлии Богдановой14,5 лет лишения свободы. Адвокаты подсудимой, в свою очередь, не согласились с требованиями обвинения и настаивали на оправдательном приговоре.

Масштабный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" весной 2018 года унёс жизни 60 человек. В списке погибших оказались 37 детей. Пострадали 147 посетителей. Уголовные дела возбудили против 15 обвиняемых. В том числе и бывших руководителей:

  • ГУ МЧС по Кузбассу,
  • Госстройнадзора Кузбасса,
  • директора ТЦ "Зимняя вишня".

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Кемерово: запись камер наблюдения в "Зимней вишне"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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