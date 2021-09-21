Огласят приговор по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Заводском районном суде Кемерова. Вердикт услышат восемь обвиняемых.
30 сентября в 14:00 (10:00 МСК) — оглашение приговора, — подтвердили в суде, передаёт ТАСС.
По словам представителей Заводского районного суда, для оглашения приговора, специально выделят большую аудиторию. На вердикт планируют прийти десятки человек.
Фигурантами по первому делу о пожаре стали сотрудники ТРЦ и надзорных органов:
Самое суровое наказание прокуроры потребовали для гендиректора "Зимней вишни" Юлии Богдановой — 14,5 лет лишения свободы. Адвокаты подсудимой, в свою очередь, не согласились с требованиями обвинения и настаивали на оправдательном приговоре.
Масштабный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" весной 2018 года унёс жизни 60 человек. В списке погибших оказались 37 детей. Пострадали 147 посетителей. Уголовные дела возбудили против 15 обвиняемых. В том числе и бывших руководителей:
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