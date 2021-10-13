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Юрист заявил, что Собчак может стать соучастницей в деле о ДТП

Общество

Родные сочинского таксиста Олега Цоя, в автомобиле которого находилась Собчак в момент ДТП, не сомневаются, что именно журналистка наняла ему именитого адвоката.

Юрист заявил, что Собчак может стать соучастницей в деле о ДТП

Ксения Собчак на время прервала свою активную информационную деятельность в сети и на ТВ.

"Друзья, мы на время решили сделать паузу, не будет эфиров на youtube, не будет телеэфиров", — объяснила звезда своё молчание в соцсети.

Расследование инцидента, связанного с аварией на Краснополянском шоссе, только началось. Предстоит многое выяснить, что именно произошло в тот злополучный день в Сочи.

Юристы ранее сходились во мнении, что с юридической точки зрения Ксении Собчак предъявить нечего, однако существует и иная точка зрения. Есть вероятность, что Собчак из статуса пострадавшей может перейти в статус соучастницы

Своим профессиональным взглядом на ситуацию поделился адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

"Уголовное дело о ДТП — одно из самых сложных. Правоохранителям нужно сделать массу экспертиз и ни одна из них не должна оставить сомнений, кто был за рулем автомобиля. Более того, наёмный водитель мог выполнять особые указания пассажира. А значит, быть подневольным в этой ситуации. Его могли заставить пойти на нарушение правил дорожного движения. А это уже совсем другой коленкор. Поэтому тот, кто сейчас является лишь свидетелем, может с лёгкостью стать соучастником в уголовном деле", — цитирует слова Иванова "Комсомольская правда".

Юрист отметил, что многое зависит от тех показаний, которые даст водитель Олег Цой.

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Допрос Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП: водителя не торопила, на дорогу не смотрела
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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