Аварию с участием Собчак зафиксировали камеры видеонаблюдения

Авария произошла на Краснополянском шоссе в Сочи 10 октября. В результате столкновения скончалась одна женщина, ещё два человека пострадали. Пассажиром виновника аварии была Ксения Собчак.

Момент резонансного ДТП с участием телеведущей и журналистки Ксении Собчак попали в объектив камер видеонаблюдения.

Кадры были засняты камерами автобуса — внутренней и наружной.

"Мерседес", в котором ехала телеведущая, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки "Фольксваген".

Пострадавший автомобиль после столкновения отбросило на микроавтобус. От травм, несовместимых с жизнью, до приезда скорой умерла 35-летняя Екатерина Тарасова.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель "Мерседеса" признал свою вину.

Ксению Собчак винят в равнодушии, так как она продолжила путь к аэропорту на другом такси после происшествия. Журналистка объясняла, что потеряла сознание в момент столкновения и получила сотрясение мозга. Собчак уже дала показания правоохранительным органам по этому делу.

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