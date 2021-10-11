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Экс-супруг погибшей в ДТП в Сочи высказался о Собчак

Общество

Ранее с Ксенией Собчак пыталась связаться подруга погибшей в автомобильной аварии Екатерины Тарасовой. Знакомая покойной рассказала о шестилетней дочке жертвы ДТП и о том, что Собчак якобы оказалась глуха к её призывам помочь ребёнку, оставшемуся без матери. Теперь на связь с журналистами вышел бывший муж покойной женщины Антон Тарасов.

Экс-супруг погибшей в ДТП в Сочи высказался о Собчак

Выяснилось, что экс-супруг скончавшейся в результате ДТП в Сочи Екатерины Тарасовой не имеет никаких претензий к Ксении Собчак. Он бы предпочёл, чтобы вокруг гибели матери его ребёнка не было бы никакой шумихи.

Беседу с Антоном Тарасовым опубликовал Telegram-канал Baza.

"То, что постоянно называют эту фамилию известной ведущей, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы всё значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий", — цитирует слова мужчины ТГ-канал.

У Екатерины осталась дочь. Девочка теперь будет жить с отцом.

По словам Тарасова, никто из родственников и близких друзей Кати не комментировал ситуацию журналистам. Претензий у семьи тоже ни к кому нет. Мужчина отметил, что родные Тарасовой хотят спокойно похоронить Екатерину, а уже потом думать обо всех обстоятельствах ДТП.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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