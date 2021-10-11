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Собчак: "Меня решили назначить на роль нового Михаила Ефремова"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После смертельного ДТП в Адлере на российскую телеведущую обрушились комментарии хейтеров. По словам Ксении Собчак, она ничем не могла помочь пострадавшим в страшной аварии.

Собчак: "Меня решили назначить на роль нового Михаила Ефремова"

"Я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в а*** дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами, — написала Собчак в своём Telegram-канале.

По словам ведущей, стоять на дороге и мешать другим людям оказывать помощь, она не видела смысла. А сейчас из неё пытаются сделать "второго Ефремова".

"Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Михаила Ефремова, не буду", — резюмировала телеведущая.

Напомним, страшное ДТП произошло по дороге из Адлера в Красную поляну. Лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". Вчера СМИ сообщали об одной погибшей в результате аварии, сегодня стало известно, что скончалась вторая пассажирка. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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