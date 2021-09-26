Скажи, красавица: российских женщин спросят хотят ли они в армию

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предложила спросить россиянок, хотят ли те служить. По мнению Лаховой, это поможет выяснить, как много тех, кто считает отсутствие обязательной службы для женщин в армии ущемлением прав.

"Если хотят, то можно будет выяснить, какие войска, что они будут делать", — сказала Лахова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также Лахова уточнила, что данных о необходимости проходить срочную службу представительницам прекрасного пола пока нет. Однако мониторинг поможет понять не только отношение россиянок к армии и возможности служить наравне с мужчинами, но и почему приоритет отдаётся борьбе за равноправие, а не традиционным ценностям.

"Девушки карьеру ставят на первое место, а подготовку к семейной жизни — нет. Репродуктивное здоровье девушек также волнует", — резюмировала председатель Союза женщин.

Впрочем, вопрос призыва женщин на срочную службу остаётся открытым в течение нескольких лет, но к единому мнению парламентарии так и не пришли.

Ранее власти планировали внести в Госдуму законопроект о том, чтобы время службы в армии включать в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

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