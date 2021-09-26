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Скажи, красавица: российских женщин спросят хотят ли они в армию

Общество

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предложила спросить россиянок, хотят ли те служить. По мнению Лаховой, это поможет выяснить, как много тех, кто считает отсутствие обязательной службы для женщин в армии ущемлением прав.

Скажи, красавица: российских женщин спросят хотят ли они в армию

"Если хотят, то можно будет выяснить, какие войска, что они будут делать", — сказала Лахова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также Лахова уточнила, что данных о необходимости проходить срочную службу представительницам прекрасного пола пока нет. Однако мониторинг поможет понять не только отношение россиянок к армии и возможности служить наравне с мужчинами, но и почему приоритет отдаётся борьбе за равноправие, а не традиционным ценностям.

"Девушки карьеру ставят на первое место, а подготовку к семейной жизни — нет. Репродуктивное здоровье девушек также волнует", — резюмировала председатель Союза женщин.

Впрочем, вопрос призыва женщин на срочную службу остаётся открытым в течение нескольких лет, но к единому мнению парламентарии так и не пришли. 

Ранее власти планировали внести в Госдуму законопроект о том, чтобы время службы в армии включать в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

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Женщин начнут призывать в армию
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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