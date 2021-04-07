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Автор Александр Шторм

Опрос: россиянки описали идеального мужчину-2021

Общество

Каким должен быть идеальный мужчина? Ответ на этот вопрос прозвучал в ходе Zoom-конференции "Психология семьи".

Опрос: россиянки описали идеального мужчину-2021

В рамках встречи были озвучены итоги интернет-опроса более чем 35 тысяч женщин из 41 региона России.

Выяснилось, что наиболее интересен женщинам житель Москвы или Санкт-Петербурга "с пропиской", имеющий доход от 100 тысяч рублей в месяц, в возрасте от 25 до 45 лет и ростом от 175 сантиметров.

Респонденты добавили, что мужчина должен:

  • уметь ремонтировать и чинить вещи,
  • быть мужественным и сильным,
  • не бояться защитить женщину в драке.
  • К тому же избранник обязан быть неплохим любовником
  • обладать большим "достоинством",
  • быть верным,
  • не уходить в запои,
  • не иметь "пивного" пуза (этот пункт назвали 97% опрошенных).

При этом у мужчины должны быть автомобиль "не российской марки", высшее образование и "опыт защиты страны" — службы в армии.

Разумеется, он не должен работать курьером, таксистом или дворником — так считают россиянки. Идеальная профессия — депутат, бизнесмен, врач или рантье.

По данным проекта "Новости на каждый день", россиянки назвали и сумму, которую должен получать "нормальный мужчина".

Социологи попытались прояснить потребности россиянок: более чем 800 участниц из 61 региона страны назвали сумму, которую должен ежемесячно получать "настоящий мужчина".

  1. На сегодняшний день в Москве это минимум 150 тысяч рублей и 250 тысяч рублей при официальном браке.
  2. В провинции это 70 тысяч и 150 тысяч минимум, соответственно.

"Если мужчина приносит в дом меньше — гоните его, это пустота, а не мужчина", — звучит на семинарах проекта "Женщина и мир". Эти данные также подтвердил глобальный опрос, проведённый в социальных сетях и "Телеграм".

Стоит добавить, что НКО "Здоровая семья" провела исследование в городах-миллионниках, выяснив, какие именно профессии чаще всего подвержены разводам.

Проанализировав профессии пар, оформивших развод, они выяснили четыре профессии, представители которых разводятся чаще других. На первом месте находятся водители такси, на втором — продавцы в торговых учреждениях, офисные клерки и сотрудники ЧОП.

Больше всего разводов происходят в семьях, где один из супругов — житель мегаполиса, а второй (вторая) — провинциал.

Результаты опроса показали, что 51% мужчин и 63% женщин испытывали финансовые трудности из-за пандемии. Около трети респондентов говорят, что их материальное положение не ухудшилось. Причём мужчин среди них больше, чем женщин (30% против 25%).

Так что идеальный мужчина с огромной зарплатой — это, конечно, хорошо, но к реальности отношение имеет весьма посредственное.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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