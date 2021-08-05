В России время срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж

В России время срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Как сообщил во время рабочей поездки в Ижевск замглавы фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев, в настоящее время завершается подготовка соответствующего законопроекта. Есть вероятность, что депутаты рассмотрят его до выборов в Госдуму.

"Думаю, что нам удастся принять это решение о том, чтобы в стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию, 42 года — для мужчин, 37 — для женщин, включить срочную службу в армии", — цитирует ТАСС заявление парламентария.

Андрей Исаев сообщил также, что идея включения срока службы в армии в трудовой стаж уже предложена правительству страны.

Напомним, с начала января 2019 года в России вступил в силу закон, предусматривающий постепенное увеличение пенсионного возраста на пять лет. Согласно документу, к 2028 году в РФ мужчины будут отправляться на заслуженный отдых в 65 лет, женщины — в 60 лет.

Законом также установлен стаж, позволяющий досрочно выйти на пенсию. Для мужчин он составляет 42 года, для женщин — 37 лет.

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