Пенсионную реформу породили порочные теории

Начатая в 2019 году реформа пенсионной системы, связанная с повышением на 5 лет возраста выхода на пенсию, до сих пор будоражит общество и вызывает резкую критику отдельных экспертов и политиков. То положение, в каком оказались люди предпенсионного возраста, особенно зримо выдаёт уродливость российской разновидности капитализма.

Когда пенсионная реформа грянула, как гром среди ясного неба, власти убаюкивали народ обещаниями о ежегодном повышении пенсии на 1 тысячу рублей для тех счастливчиков, которые до неё доживут. Но какой толк в такой прибавке, если её тут же съедает инфляция? Рост цен на отдельные продукты питания (например, "борщевой набор"), которые являются существенной статьёй расходов для бедных слоёв населения, измеряется с начала года в десятках процентов.

Как известно, благими пожеланиями вымощена дорога в ад. Если властям так и не удалось улучшить благосостояние пожилых граждан, то сэкономить деньги на пенсиях — вполне. Основываясь на данных Росстата, "Открытые медиа" подсчитали, что с начала 2019 года по 1 апреля 2021 года число пенсионеров уменьшилось на рекордные 1,276 млн человек. Это связано как с началом пенсионной реформы, так и высокой смертностью россиян во время пандемии коронавируса. Так, убыль населения в 300 тысяч человек в 2020 году была связана с избыточной смертностью в возрастной группе старше 60 лет.

По итогам прошлого года показатель общей смертности подскочил на 17,9%, число умерших составило 2,124 млн человек. И судя по новым печальным цифрам смертности в этом году, негативная тенденция сохраняется. Снижается и число пенсионеров: по итогам первого квартала их численность сократилась еще на 379 тысяч. Если цель была поменьше тратить на выплаты пенсионерам, то она достигнута.

Апологеты повышения пенсионного возраста в России необоснованно ссылались в своей аргументации на западный опыт.

Во-первых, почему-то мы умудряемся перенять у Запада всё самое радикально буржуазное, идущее вразрез с идеями социального государства и сбережения народа.

Во-вторых, не учитывается специфика нашей страны, в которой со времён перестройки народ страдает под бременем непрерывных реформ и социальных потрясений.

В условиях, когда реальные доходы населения падают на протяжении многих лет, пенсионные новации были восприняты им как очередной грабёж.

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев подчеркивает дискриминационный характер реформы, так как она приносит социальную справедливость в жертву сиюминутным бюджетным задачам, прикрывает провалы в Пенсионном фонде, лишает выплат целые слои населения. Эксперт оценивает логику обещанного повышения пенсий в среднем на тысячу рублей как провальную и ничем не обоснованную. Ведь производится оно не с работающей экономики, наращивания активов и увеличения реального совокупного дохода страны, а "путём манипуляций — отрезания ряда слоёв от выплат".

"У правительства были и есть все возможности кардинально изменить свою социально-экономическую политику, отойдя от неолиберальных теорий, — считает Олег Сухарев. — Эти теории можно сгруппировать под одним принципом: "Кто выживет, тот выживет, а самым несчастным мы поможем" (адресно!). Но это не подход для богатейшей страны с такими территориями, ресурсами и богатствами, как у нас".

Куда деваться бедному предпенсионеру?

Другой ярый критик пенсионной реформы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман призывает власти вернуться к прежним возрастным рамкам выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он видит причины реформы в том, что правительство безграмотно организует хозяйственные процессы и ориентируется на потребности богатого народа, а не развивает экономику и производственные отрасли. Повышение пенсионного возраста вылилось в нарушение социальных прав россиян, в том числе на заслуженный отдых.

"У государства есть средства для начислений — в федеральном бюджете, в Фонде национального благосостояния, — отмечает Анатолий Вассерман. — Заявления о том, что их нет в Пенсионном фонде, это вопрос не к гражданам, а к руководству фонда, которое не сумело их сохранить и приумножить, и это несправедливо по отношению к тем, кто постоянно делал налоговые отчисления, работая всю жизнь".

У нас в стране много людей предпенсионного возраста, которым реформа не сулит ничего хорошего. Для миллионов россиян вмиг растаяли надежды уйти на отдых в ближайшей перспективе, заняться любимым делом, нянчить внуков или получить добавку в виде пенсии при добровольном решении остаться на своём рабочем месте. Учитывая, что в России самый высокий в Европе процент смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет, шансы дожить до пенсии у них теперь примерно 50 на 50.

Найти работу, соответствующую своей квалификации и ожиданиям по зарплате, у нас сложно в любом возрасте. Трудоустроиться предпенсионеру — нечто из разряда подвигов Геракла: по некоторым оценкам, уровень безработицы среди них достигает 60%! Угрозы уголовного преследования на работодателей не действуют, ведь всегда можно уволить или отказать в приёме на работу по дискриминационному признаку, прикрываясь тем или иным благовидным предлогом.

Пособие по безработице выплачивается в течение года, а на что жить дальше безработному предпенсионеру — одному богу известно. Как это согласуется с Конституцией в части "гарантий социальной защиты" или "адресной социальной поддержки граждан", вызывает большие вопросы. Наверное, прав лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который обличает "людоедский" характер пенсионной реформы, так как "пожилым придётся вкалывать за копейки, надрываться и умирать".

Технический прогресс и проблема безработицы

Представители левых партий в России ратуют за возврат к прежнему порядку выхода на пенсию или замораживанию реформы на неопределенный срок до лучших времён. Однако упорное замалчивание проблемы со стороны властей говорит о том, что в этом вопросе нашла коса на камень. Ввиду предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, которые будут иметь большое значение для будущей расстановки политических сил, властям придётся как-то сглаживать наиболее острые углы в социальной политике.

Пока что мы видим, что тяготы рыночных реформ ложатся главным образом на плечи и без того обездоленных масс населения со скромными доходами. Так, хвалёный переход на прогрессивную шкалу налогообложения с повышением НДФЛ на 2% для обеспеченных россиян даст бюджету всего 60 млрд рублей. А экономия на выбывших в 2019–2020 годах пенсионерах в количестве 1,276 млн (при средней пенсии 15 тыс. рублей) даёт сумму в 230 млрд рублей — то есть почти в 4 раза больше!

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин уверен в том, что на фоне технического прогресса необходимо принимать меры для смягчения проблемы безработицы. С развитием искусственного интеллекта и автоматизации многие специалисты могут оказаться не у дел. Поддержать население страны в условиях технологической безработицы могли бы такие меры, как безусловный базовый доход и увеличение количества работников социальной сферы.

Примерно в таком же русле рассуждает и другой парламентарий, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который предлагает ввести минимальные социальные стандарты потребления для регионов. В том случае, если доходы россиянина до них не дотягивают, то властям необходимо компенсировать разницу из бюджета.

Периодически в СМИ появляются сообщения об очередных планах Минфина и Центробанка по реформированию пенсионной системы. Исходя из печального опыта прошлых реформ, народ воспринимает подобного рода инициативы в штыки. Доверия к власти не появится, пока она не выработает более справедливую социально-экономическую политику. Как справедливо заметил Анатолий Вассерман, надо не только отменить принятую в 2018 году пенсионную реформу, но и отказаться от теорий, на которых она была основана.

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