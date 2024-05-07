Zeekr спешит к успеху: как китайский производитель электромобилей готовится взорвать Нью-Йорк

Китайский производитель электромобилей Zeekr завершает процесс IPO

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Китайская компания Zeekr, производитель электромобилей и премиальный бренд Geely, ускорила процесс проведения IPO в Нью-Йорке, завершив формирование книги заявок на день раньше запланированного срока.

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания планирует привлечь до $367,5 млн, предлагая 17,5 млн акций по цене от $18 до $21 за штуку. Ожидается, что в результате сделки Zeekr получит оценку в $5,13 млрд. Заинтересованность инвесторов в размещении оказалась настолько высокой, что книги заявок уже многократно переполнены.

Среди основных инвесторов находятся и компании, связанные с Geely, которые подписались на приобретение акций на сумму до $349,1 млн.