Арбитражный суд Москвы постановил взыскать почти 300 тысяч рублей с ООО "ПлатинВек", одной из учредителей которой является режиссер Тигран Кеосаян.
Компания не заплатила за оказанные шиномонтажные и сервисные услуги, предоставленные ООО "ДС Технологии". Общая сумма задолженности с пенями составляет 299 604 рубля, плюс госпошлина в размере 8 992 рублей.
Судебное разбирательство стало результатом иска, поданного из-за неоплаченного договора на услуги.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.