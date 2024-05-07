Тигран Кеосаян попал на 300 тысяч рублей: суд постановил взыскать долг

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Арбитражный суд обязал компанию Тиграна Кеосаяна выплатить почти 300 тысяч рублей

0:37
Шоу-бизнес

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать почти 300 тысяч рублей с ООО "ПлатинВек", одной из учредителей которой является режиссер Тигран Кеосаян.

Арбитражный суд обязал компанию Тиграна Кеосаяна выплатить почти 300 тысяч рублей
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Компания не заплатила за оказанные шиномонтажные и сервисные услуги, предоставленные ООО "ДС Технологии". Общая сумма задолженности с пенями составляет 299 604 рубля, плюс госпошлина в размере 8 992 рублей.

Судебное разбирательство стало результатом иска, поданного из-за неоплаченного договора на услуги.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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