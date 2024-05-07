Изменения в законе о банкротстве РФ 2024: новые правила для физических и юридических лиц

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Госдума одобрила изменения в законе о банкротстве

1:29
Недвижимость

В России предложены изменения в законодательство о банкротстве физических лиц, которые уже получили одобрение Госдумы в двух последних чтениях, согласно информации от "Коммерсантъ".

Госдума одобрила изменения в законе о банкротстве
Фото: duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Теперь в дела о банкротстве будут включены супруги должников, и арбитражные управляющие смогут получать информацию о их имуществе без необходимости обращения в суд. Также они получат доступ к сведениям о имуществе других родственников должника через судебный процесс, минуя судебные заседания.

Изменения также затрагивают юридические лица, для которых усложняется процесс объявления банкротства: минимальная сумма долга для инициации процедуры увеличена до 2 млн рублей для большинства организаций, и до 3 млн рублей для сельскохозяйственных организаций и стратегически важных предприятий.

По мнению экспертов, такие нововведения могут спровоцировать кризис неплатежей и повлиять на права работников и кредиторов. Однако, согласно мнению Юрия Федорова из правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры", эти изменения сократят время, затрачиваемое судьями и участниками процесса. Председатель "Банкротного клуба" Олег Зайцев отмечает, что повышение порога долга окажет ограниченное влияние на общую нагрузку на суды, так как основная часть дел касается банкротства физических лиц.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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