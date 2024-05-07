Изменения в законе о банкротстве РФ 2024: новые правила для физических и юридических лиц

Госдума одобрила изменения в законе о банкротстве

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России предложены изменения в законодательство о банкротстве физических лиц, которые уже получили одобрение Госдумы в двух последних чтениях, согласно информации от "Коммерсантъ".

Фото: duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Теперь в дела о банкротстве будут включены супруги должников, и арбитражные управляющие смогут получать информацию о их имуществе без необходимости обращения в суд. Также они получат доступ к сведениям о имуществе других родственников должника через судебный процесс, минуя судебные заседания.

Изменения также затрагивают юридические лица, для которых усложняется процесс объявления банкротства: минимальная сумма долга для инициации процедуры увеличена до 2 млн рублей для большинства организаций, и до 3 млн рублей для сельскохозяйственных организаций и стратегически важных предприятий.

По мнению экспертов, такие нововведения могут спровоцировать кризис неплатежей и повлиять на права работников и кредиторов. Однако, согласно мнению Юрия Федорова из правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры", эти изменения сократят время, затрачиваемое судьями и участниками процесса. Председатель "Банкротного клуба" Олег Зайцев отмечает, что повышение порога долга окажет ограниченное влияние на общую нагрузку на суды, так как основная часть дел касается банкротства физических лиц.