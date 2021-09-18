Ксения Собчак продолжает делиться разоблачительным контентом. Изобретательность фальсификаторов на выборах не знает границ.
В первый день голосования уже зафиксированы вопиющие нарушения.
Помимо традиционных вбросов, ловкачи на избирательных участках практикуют более изощрённые методы искажения результатов выборов.
О двух таких случаях сообщается в Telegram-канале команды Собчак "Осторожно, новости".
"В Брянской области массовые вбросы на УИК 475 в посёлке Клетня. КПРФ сообщает, что члены комиссии надевают капюшоны и переодеваются в подсобке, чтобы имитировать явку избирателей. На участке могут находиться до 300 поддельных бланков", — информация на канале сопровождается видео от КПРФ.
На кадрах видно, что некие люди бросают бюллетени в урны для голосования, прибегая к нехитрой конспирации.
Еще более интересный случай выявили на избирательном участке №1663 в Мытищах. Там обнаружили обнаружили сейф для хранения бюллетеней с секретной дверью сзади.
"Члены комиссии пытались запретить снимать это ноу-хау, на место вызвали сотрудников полиции", — говорится в Telegram-канале.
Новость также сопровождается видео с места инцидента.
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