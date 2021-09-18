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Ловкачи на выборах применяют новые способы жульничества

Общество

Ксения Собчак продолжает делиться разоблачительным контентом. Изобретательность фальсификаторов на выборах не знает границ.

Ловкачи на выборах применяют новые способы жульничества

В первый день голосования уже зафиксированы вопиющие нарушения.

Помимо традиционных вбросов, ловкачи на избирательных участках практикуют более изощрённые методы искажения результатов выборов.

О двух таких случаях сообщается в Telegram-канале команды Собчак "Осторожно, новости".

"В Брянской области массовые вбросы на УИК 475 в посёлке Клетня. КПРФ сообщает, что члены комиссии надевают капюшоны и переодеваются в подсобке, чтобы имитировать явку избирателей. На участке могут находиться до 300 поддельных бланков", — информация на канале сопровождается видео от КПРФ.

На кадрах видно, что некие люди бросают бюллетени в урны для голосования, прибегая к нехитрой конспирации.

Еще более интересный случай выявили на избирательном участке №1663 в Мытищах. Там обнаружили обнаружили сейф для хранения бюллетеней с секретной дверью сзади.

"Члены комиссии пытались запретить снимать это ноу-хау, на место вызвали сотрудников полиции", — говорится в Telegram-канале.

Новость также сопровождается видео с места инцидента.

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Нарушения на выборах 19.09.2021
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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