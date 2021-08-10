"Охотники за информацией": эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров

Американские специалисты по кибербезопасности исследуют вирус "FatalRAT" с угрозой нового типа. Преступники воспользуются им и создадут другие трояны с большей эффективностью. Pravda. Ru поговорила с Владимиром Ульяновым, руководителем аналитического центра Zecurion. Специалист рассказал, как обезопасить себя от новых киберугроз.

Киберпреступники не дремлют

Если сейчас троян "FatalRAT" кажется пользователям чем-то новым, то вскоре на его месте появится другой свежий вирус. По словам Владимира Ульянова, злоумышленники постоянно разрабатывают новые векторы атак и новые инструменты. Сегодня киберпреступники — это охотники за информацией. Эксперт подчеркнул:

"Нет какого-то универсального средства и единой пилюли, серебряной пули и все, что угодно назовите. Всегда нужно действовать в соответствии с ситуацией".

Как не стать жертвой

Владимир Ульянов дал совет пользователям мессенджеров:

"Надо включать режим скепсиса и не открывать левые непонятные ссылки, которые присылают люди, которым мы не очень доверяем, где-то в общих группах рассылка появляется. Это чревато как раз последствиями".

Обнаружить, что твои персональные и конфиденциальные данные похищают, практически невозможно, но если пользователю это удалось, он может:

обратиться к специалисту по информационной безопасности;

сбросить настройки к заводским и "с чистого листа начать свою жизнь с гаджетом".

Эксперт отметил, что перед последним пунктом лучше сохранить данные на облаке, чтобы вернуть их в "обеззараженный" телефон.

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