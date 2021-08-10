Специалисты по кибербезопасности обнаружили в Telegram вирус с новой угрозой

В каналах и чатах кроссплатформенного мессенджера Telegram обнаружили вирус с угрозой нового типа. Опасность выявили в ходе исследования специалисты по кибербезопасности американской телекоммуникационной компании AT&T.

Установленный вирус называется "FatalRAT". Через этот троян удалённого доступа злоумышленники управляют поражёнными гаджетами. Вирус крайне сложно обнаружить. Он способен:

накапливать информацию;

извлекать нужные сведения;

менять настройки устройства;

управлять внешними соединениями и браузером.

Таким образом киберпреступники получают конфиденциальные данные своих жертв. FatalRAT распространяется через фальшивые ссылки на статьи и программы. Эксперты по кибербезопасности убеждены, что на основе этого вируса будут создавать новые версии троянов.

Ранее сотрудники МИД России Андрей Крутских и Айрат Хамидуллин посчитали ущерб от киберпреступлений за 2021 год. По их данным, мировая экономика пострадала на шесть триллионов долларов. Такую же сумму американский президент Джо Байден отвёл на бюджет США в 2022 году.

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