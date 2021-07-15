EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Технология 5G обретает популярность гораздо быстрее, чем 4G
В Германии призвали не платить Украине за прекращение транзита российского газа
"Талибан"* опроверг новость о временном перемирии при освобождении заключённых
"Яблоко" - Путину: требуем локдаун с компенсацией потерь
В Банке Эстонии остался единственный золотой слиток
Сергей Шойгу отметил военно-патриотические достижения Ростовской области
Депутаты представили законопроект о защите животных
Варшаве и Будапешту дали два месяца на объяснения по поводу ЛГБТ
Военный эксперт уточнил, что США хотели бы видеть на месте России

Музыкант и актёр Пётр Мамонов скончался от последствий COVID-19

Общество

В четверг, 15 июля, из-за осложнений коронавирусной инфекции ушёл из жизни поэт, музыкант и актёр Пётр Николаевич Мамонов. Ему было 70 лет.

Музыкант и актёр Пётр Мамонов скончался от последствий COVID-19

"Сегодня, 15 июля, скончался Пётр Николаевич Мамонов. Вечная память", — сообщается на его странице в Facebook.

Врачи Коммунарки около двух недель боролись за жизнь артиста. Он находился в реанимации, был подключен к аппарату ИВЛ.

Некоторое время назад появилась надежда на улучшение состояния Петра Николаевича, его вывели из медикаментозной комы и попытались наладить самостоятельное дыхание. Но некоторое время спустя артисту снова стало хуже.

Супруга Ольга регулярно сообщала о состоянии его здоровья, но в какой-то момент она призналась, что теряет надежду на выздоровление мужа. К сожалению, её предчувствие оказалось верным…

Пётр Мамонов получил широкую известность как лидер андерграундной группы "Звуки Му", а затем и как актёр, снявшись в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров" и других.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Музыкант и актёр Пётр Мамонов скончался от последствий COVID-19
Показательная порка или продажные элиты: что происходит в ЮАР
Аэропорт "Шереметьево" затопило из-за ливня
Технология 5G обретает популярность гораздо быстрее, чем 4G
17 разных и важных вопросов о витаминах
В Германии призвали не платить Украине за прекращение транзита российского газа
Когда сексуальное желание превращается в болезнь
"Талибан"* опроверг новость о временном перемирии при освобождении заключённых
Спасение обездоленных — чьих рук дело
Холодные руки и ноги: индивидуальная особенность или тревожный признак
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт: чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину

Официально согласовали цену на газ на 2022 год, но основная причина была другой. У Минска образовался форс-мажор в связи с выплатами по кредитам.

Эксперт: чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
Новости Украины
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
Мир. Новости мира
Дарья Митина: "Людоеды гуляли по Кремлю"
Новости Украины
Арсен Аваков уходит из МВД, чтобы стать президентом Украины
Любовь Степушова Показательная порка или продажные элиты: что происходит в ЮАР Любовь Степушова Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении
Мир. Новости мира
Момент непонимания: как США предупредили Украину про "опасность" Китая
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Мир. Новости мира
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов Выборы 2021
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников