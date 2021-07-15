В четверг, 15 июля, из-за осложнений коронавирусной инфекции ушёл из жизни поэт, музыкант и актёр Пётр Николаевич Мамонов. Ему было 70 лет.
"Сегодня, 15 июля, скончался Пётр Николаевич Мамонов. Вечная память", — сообщается на его странице в Facebook.
Врачи Коммунарки около двух недель боролись за жизнь артиста. Он находился в реанимации, был подключен к аппарату ИВЛ.
Некоторое время назад появилась надежда на улучшение состояния Петра Николаевича, его вывели из медикаментозной комы и попытались наладить самостоятельное дыхание. Но некоторое время спустя артисту снова стало хуже.
Супруга Ольга регулярно сообщала о состоянии его здоровья, но в какой-то момент она призналась, что теряет надежду на выздоровление мужа. К сожалению, её предчувствие оказалось верным…
Пётр Мамонов получил широкую известность как лидер андерграундной группы "Звуки Му", а затем и как актёр, снявшись в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров" и других.
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