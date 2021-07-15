Музыкант и актёр Пётр Мамонов скончался от последствий COVID-19

В четверг, 15 июля, из-за осложнений коронавирусной инфекции ушёл из жизни поэт, музыкант и актёр Пётр Николаевич Мамонов. Ему было 70 лет.

"Сегодня, 15 июля, скончался Пётр Николаевич Мамонов. Вечная память", — сообщается на его странице в Facebook.

Врачи Коммунарки около двух недель боролись за жизнь артиста. Он находился в реанимации, был подключен к аппарату ИВЛ.

Некоторое время назад появилась надежда на улучшение состояния Петра Николаевича, его вывели из медикаментозной комы и попытались наладить самостоятельное дыхание. Но некоторое время спустя артисту снова стало хуже.

Супруга Ольга регулярно сообщала о состоянии его здоровья, но в какой-то момент она призналась, что теряет надежду на выздоровление мужа. К сожалению, её предчувствие оказалось верным…

Пётр Мамонов получил широкую известность как лидер андерграундной группы "Звуки Му", а затем и как актёр, снявшись в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров" и других.