Пётр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19 в тяжёлом состоянии

Актёр Пётр Мамонов, известный по фильму "Остров", заболел тяжёлой формой коронавируса.

О болезни 70-летнего артиста сообщила его супруга.

"Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации", — рассказала изданию “Интерфакс” жена Петра Николаевича.

Ксения Собчак, которая называет Мамонова "мировым дядькой" рассказала о том, что артиста весьма беспокоила тема COVID-19.

"Он очень переживал по поводу коронавируса. Даже посвятил пандемии песню — "Вирус". Премьера ее, кстати, состоялась в нашем интервью... Надеюсь, что Петр Николаевич скоро поправится", - написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Пётр Никола́евич Мамо́нов — советский и российский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям.

Особенно сильную любовь зрителей Пётр Николаевич заслужил после своей роли святого отшельника в фильме Павла Лунгина "Остров".

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