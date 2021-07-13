Жена находящегося в коме Мамонова рассказала о его состоянии

Пётр Мамонов по-прежнему находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом в интервью RT рассказала, что его супруга Ольга.

По словам женщины, медики пытались наладить ему самостоятельное дыхание, однако их попытки оказались тщетными.

"Частичное ИВЛ хотели наладить, но вчера с утра всё сняли — и опять в медикаментозный сон и полное ИВЛ. Не получилось у них это собственное дыхание. Теперь неизвестно, чего и как дальше", — сообщила она.

Напомним, что о том, что актёр и музыкант Пётр Мамонов оказался в реанимации с COVID-19 стало известно 1 июля. Он находится на аппарате ИВЛ.

12 июля Ольга Мамонова сообщила, что её мужу отменили все препараты, но он не может выйти из комы.

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