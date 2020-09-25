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После моей утренней публикации блога с просьбой к пожилым людям оставаться дома возникло много вопросов. Отвечу на самые распространенные из них. ⠀ 1️⃣ Будут ли, как весной, заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет? ⠀ Нет, мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки. ⠀ 2️⃣ Будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома? ⠀ Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит, выходить из дома - не нарушение. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. ⠀ Но в то же время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты, действительно, могут не пустить в магазин или даже оштрафовать. ⠀ 3️⃣ В блоге опубликована рекомендация работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск. А если это невозможно, можно ли взять больничный? ⠀ Да, конечно. Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. ⠀ Работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут централизовано, по заявками работодателей. ⠀ 4️⃣ Много вопросов о целесообразности перехода на удаленный режим работы. Действительно ли это так важно? ⠀ Очень важно. Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня. ⠀ Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что людей пожилого возраста не будут штрафовать за выход из дома, несмотря на рекомендации не посещать общественные места.
"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит — выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", — написал градоначальник в своём блоге.
Карты пенсионеров блокировать не будут.
Также Собянин отметил, что гражданин может быть оштрафован, если он находится в магазине без защитной маски.
"Если же поездка (на общественном транспорте) крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки", — подчеркнул градоначальник.
Пожилые люди старше 65 лет, которые продолжают работать, для перевода на дистанционный формат смогут получить больничный по запросу работодателя.
Ранее "Правда.Ру" писала, что российские компании переводят сотрудников на удалённый режим работы.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.