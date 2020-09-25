Собянин обещал не штрафовать пожилых москвичей за выход из дома

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что людей пожилого возраста не будут штрафовать за выход из дома, несмотря на рекомендации не посещать общественные места.

"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит — выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", — написал градоначальник в своём блоге.

Карты пенсионеров блокировать не будут.

Также Собянин отметил, что гражданин может быть оштрафован, если он находится в магазине без защитной маски.

"Если же поездка (на общественном транспорте) крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки", — подчеркнул градоначальник.

Пожилые люди старше 65 лет, которые продолжают работать, для перевода на дистанционный формат смогут получить больничный по запросу работодателя.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российские компании переводят сотрудников на удалённый режим работы.