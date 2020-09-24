Владельцы крупнейших российских компаний на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией снова начали переводить офисных сотрудников на удалённый режим работы, сообщает РБК.
Такое решение приняли ретейлер X5 Retail Group и "Почта России".
"Правление X5 решило остановить вывод сотрудников в московские офисы и ограничить количество работающих в них людей до 450-600 человек, что составляет порядка 10% от нашей общей численности", — цитирует издание письмо к работникам компании.
Сотрудники "Почты России" будут работать удалённо до 1 октября, но график будет продлеваться.
Работники "Альфа-Банка", "Ростелекома" и "Вымпелкома" также оставили своих сотрудников на "удалёнке".
Напомним, столичные власти советовали крупным компаниям по возможности частично перевести сотрудников на удалённую работу, аргументировав это наступлением сезона ОРВИ и изменением динамики заболеваемости COVID-19.
Ранее "Правда.Ру" писала, что X5 Retail Group запустила систему бесконтактной оплаты в магазинах.
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