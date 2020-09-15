X5 Retail Group запустила систему бесконтактной оплаты в магазинах

Управляющая магазинами нескольких торговых сетей под брендом "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" компания X5 Retail Group тестирует систему бесконтактных платежей в магазинах при помощи мобильных устройств.

"Экспресс-скан" — собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс. Решение будет пилотироваться в 60 "Пятёрочках" и 30 "Перекрестках" в Москве", — сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Пилотный проект будет завершён в конце сентября. Затем планируется получить обратную связь от покупателей и доработать сервис. Для того, чтобы сделать покупку в магазине достаточно отсканировать и оплатить покупку с помощью мобильного устройства.

Для того, чтобы подключить к системе, нужно установить приложение Х5 "Экспресс-скан" и зарегистрироваться с помощью X5 ID. Алкогольные напитки или табачные изделия нельзя будет приобрести с помощью системы бесконтактной оплаты.