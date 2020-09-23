Лишать свободы до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков через интернет — такая норма содержится в проекте поправок к закону, который одобрил профильный комитет нижней палаты парламента РФ.
"За склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ с использованием сети интернет будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Принятие данного закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики", — сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Документ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за склонение к наркопотреблению, приведшее к смерти.
"За склонение к потреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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