В Думе поддержали закон о сроке до 10 лет за пропаганду наркотиков

Лишать свободы до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков через интернет — такая норма содержится в проекте поправок к закону, который одобрил профильный комитет нижней палаты парламента РФ.

"За склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ с использованием сети интернет будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Принятие данного закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики", — сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Документ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за склонение к наркопотреблению, приведшее к смерти.