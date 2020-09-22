Глава СПЧ высказался о химической кастрации педофилов

Тема химической кастрации за педофилию этически очень сложная. СПЧ готов обсуждать законопроект, если он дойдёт до Госдумы.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от "Справедливой России" по поручению лидера партии Сергея Миронова готовят законопроект об ужесточении наказания педофилам.

"Это сложный вопрос. Если проект дойдет до Государственной Думы, то мы будем его обсуждать в Совете, но это сложный вопрос. Он этически очень сложный, очень непростой … Лично я против смертной казни. Если дойдет до обсуждения в Государственной Думе, то мы в Совете выскажем свое мнение", — сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.

Относительно смертной казни Фадеев сказал, что это невозможно, поскольку все в России действует мораторий на смертную казнь.