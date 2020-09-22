Законопроект о химической кастрации педофилов готовят в Госдуме

Думские эсеры готовят законопроект о химической кастрации за педофилию.

"Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию", — сообщили в пресс-службе "Справедливой России".

Отмечается, что проект закона готовится по поручению главы партии эсэров Миронова.

"Лидер партии Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов", — сообщили в пресс-службе, подтвердив поручение Миронова подготовить такой законопроект.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила вести пожизненное наблюдение за педофилами и создать реестр таких граждан. Она также заявила о необходимости отмены для них досрочного освобождения из мест лишения свободы.