Названы специальности с самыми высокими зарплатами выпускников вузов

Эксперт рассказал, что среди выпускников российских вызов на первом месте работы получают самые высокие зарплаты молодёжь, работающая в области добычи полезных ископаемых.

"Больше всего платят выпускникам, работающим в области добычи полезных ископаемых, строительства, транспорта и связи, финансов, а меньше всего — в образовании и сельском хозяйстве. Самый высокий уровень безработицы и низкий уровень зарплаты в общественных (11,2%) и гуманитарных (13%) науках, сельском хозяйстве (11,9%), отметили специалисты", — рассказал старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда ФЭН, научный сотрудник Международной лаборатории институционального анализа экономических реформ ИНИИ Виктор Рудаков.

Относительльно регионального распределения по зарплатам молодых специалистов, только что окончивших вузы лидирует Дальневосточный федеральный округ.