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Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской Шарите

Общество

Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолете, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.

Об это еще раз заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

На брифинге в понедельник вечером, он рассказал журналистам, что Навальный "был обследован на наличие широкого спектра наркотиков, синтетических веществ, психоделиков и медицинских субстанций, и результаты оказались отрицательными".

"Кроме того, у него не было клинической картины, характерной для отравления веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, — сказал Сабаев. — Как уже было сказано ранее, мы готовы поделиться с нашими немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения."

Напомним, что врачи немецкой клиники,куда был перевезен Алексей Навальный, утверждают, что он все-таки был отравлен.

 

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