Благодатный огонь 4 мая будет доставлен в Россию на ночное пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

МИД РФ сообщил, что Благодатный огонь начал свое путешествие по планете

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МИД России в официальном Телеграм-канале сообщил, что Благодатный огонь начал свое путешествие по планете.

Фото: t.me/MID_Russia by Скриншот видео t.me/MID_Russia is licensed under public domain

Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, находящийся в Иерусалиме, вынес частицу огня и 4 мая лампаду доставят в Россию на ночное пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Существуют пророчества, что в преддверии Конца Света Бог не даст Благодатный огонь в канун Пасхи. Все пришедшие в Храм Гроба Господня погибнут, и это будет последней Пасхой для людей. А схождение Благодатного огня — это праздник жизни, еще один шанс начать жить без греха.

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